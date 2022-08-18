Кинокритик рассказал о неудачной попытке Кончаловского построить карьеру в Голливуде

У Андрея Кончаловского и его брата Никиты Михалкова в свое время складывались не очень теплые отношения, заявил кинокритик Валерий Кичин. Братья были соперниками в творчестве, а также исповедовали диаметрально противоположные взгляды. На этой почве Кончаловский покинул СССР в 1980-м году и улетел в США, рассказывает кинокритик.

По его словам, брат Михалкова выступал за развитие России по западноевропейскому пути. По мнению Кичина, Кончаловский хотел максимально дистанцироваться от своего младшего брата. Режиссер снимал кино в Голливуде, но прославиться там не смог, поэтому вернулся на родину. За плечами режиссера шесть снятых в Америке картин, но популярности, которую он ожидал, его работы ему не принесли.

Не секрет, что Кончаловский разочаровался в западных ценностях, и его взгляды также претерпели изменения. Если раньше кинематографист, который всегда обладал противоречивым характером, придерживался прозападной позиции, то сейчас он поддерживает Россию. Кичин заявил, что сегодня политическая позиция Кончаловского близка к взглядам Михалкова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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