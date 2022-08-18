Продюсер Рудченко: Валерия годами терпела побои от Шульгина ради музыкальной карьеры

Сегодня, 15:34

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Продюсер Рудченко: Валерия годами терпела побои от Шульгина ради музыкальной карьеры
Фото из открытых источников

Музыкальный продюсер Павел Рудченко припомнил о том, что Валерии пришлось преодолеть путь через тернии к звездам и многое вытерпеть, чтобы стать одной из самых востребованных певиц в стране.

Многие помнят грустную историю о ее семейной жизни с первым мужем - Александром Шульгиным. В свое время журналисты долго обсуждали то, что супруг-продюсер, от которого она успела родить троих детей, часто угощал певицу тумаками и наносил побои. Она терпела это ради успеха в карьере.

Притом Валерия знала, что она для Шульгина - исключительно коммерческий проект. Ему было все равно, какой у нее мощный голос и тональность. Главное, чтобы была красивая картинка.

«Какой горькой не была бы личная история с Александром Шульгиным, их творческое сотрудничество привело к успешному дуэту. Если бы карты и звезды не сошлись, то сегодняшней Валерии и не было бы», - высказался Рудченко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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