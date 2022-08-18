Шукшина заявила, что ее хотят ликвидировать из-за поддержки спецоперации

Марию Шукшину затравили продажные журналисты за то, что она открыто выражает патриотические чувства, о чем сообщила сама актриса. Пресса пытается публично ликвидировать ее из-за поддержки СВО РФ, заявила Шукшина.

«Они планомерно, систематически хотят публично уничтожить ярких патриотов нашей страны», — возмутилась Мария.

Ангажированные СМИ и прочие недоброжелатели используют все более агрессивные методы, отметила она.

Заслуженная артистка также заявила, что травле подвергаются и другие сторонники патриотического движения. При этом актриса упомянула певицу Юлию Чичерину, которая пожаловалась на то, что сетевые СМИ, аффилированные с Виктором Шкулевым, буквально охотятся за ней: следят за ее доходами, выступлениями и любыми передвижениями. Журналисты раскрывают персональные данные певицы, не думая о том, что они могут попасть в руки злоумышленников.

«Милая, честная и бесстрашная Юлия. Люди, которых ты упомянула, уже давно ведут системную работу против таких, как мы – патриотов России», - отметила актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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