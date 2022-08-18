Певица Кристина Орбакайте опубликовала семейное фото с подросшей дочерью из отпуска в Греции

Кристина Орбакайте с мужем и младшим ребенком проводит отпуск в Греции. Последние летние дни для дочери Аллы Пугачевой выдались очень насыщенными и, в одночасье, сентиментальными.

Ничто не заменит эмоции, которые доставляет пребывание с родными и близкими. Орбакайте укатила в Грецию вместе с мужем Михаилом и дочерью Клавдией, информирует Газета.ру.

Кадрами с отдыха она поделилась в социальной сети. Супруг нежно обнимал Кристину за плечи, а дочь нежно улыбалась, стоя между ними.

«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – подписала снимок Кристина.

Подписчики с удовольствием констатировали, что Клаудия за лето прилично выросла.

«Какая уже взрослая, такое чудо!», «Красотулька наша!», «Какая прелестная Клавочка!» — написали они в комментариях.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов стали мужем и женой в 2005 году. В 2012 году у них родилась дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700