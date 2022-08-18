Певица Кристина Орбакайте опубликовала семейное фото с подросшей дочерью из отпуска в Греции

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Кристина Орбакайте с мужем и младшим ребенком проводит отпуск в Греции. Последние летние дни для дочери Аллы Пугачевой выдались очень насыщенными и, в одночасье, сентиментальными.
Ничто не заменит эмоции, которые доставляет пребывание с родными и близкими. Орбакайте укатила в Грецию вместе с мужем Михаилом и дочерью Клавдией, информирует Газета.ру.
Кадрами с отдыха она поделилась в социальной сети. Супруг нежно обнимал Кристину за плечи, а дочь нежно улыбалась, стоя между ними.
«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – подписала снимок Кристина.
Подписчики с удовольствием констатировали, что Клаудия за лето прилично выросла.
«Какая уже взрослая, такое чудо!», «Красотулька наша!», «Какая прелестная Клавочка!» — написали они в комментариях.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов стали мужем и женой в 2005 году. В 2012 году у них родилась дочь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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