Сыгравшего Шурика в «Операции Ы» Александра Демьяненко можно было спасти в больнице

Звезду советских комедий Александра Демьяненко, сыгравшего Шурика в «Операции Ы», «Кавказской пленнице» и других фильмах, можно было спасти в больнице. Такое признание в преддверии очередной годовщины со дня его смерти сделала падчерица актера Анжелика Неволина.

Актера не стало в возрасте 62 лет. Для страны это была огромная потеря. Тем более что в новостях не проскальзывало, что у Демьяненко имеются проблемы со здоровьем. Казалось, актер был в отличной форме и еще не стар.

По словам Неволиной, сердце начало беспокоить артиста за год до смерти. А потом его прихватил сердечный приступ. Увы, из-за сезона отпусков именитого артиста, оказывается, просто некому было спасать.

«22-го числа из-за сильной жары у него случился инфаркт. Парадоксально, но находясь в больнице, никто не смог сделать ему шунтирование! Потому что все кардиохирурги были в отпуске», – приводит слова Анжелики Неволиной издание BLITZ+.

Александра Демьяненко не стало почти 23 года назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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