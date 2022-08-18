Гузеева получила третий звездный шанс благодаря проекту «Голос 60+»

Вскоре стартует новый телесезон. Эфир наполнится как новыми проектами, так и старыми, полюбившемся зрителю. Ожидается и выход нового сезона шоу «Голос 60+». И если интриги вокруг участников программы нет, то с ведущими она продолжала сохраняться.

Например, что вместо Дмитрия Нагиева из-за его взглядов на спецоперацию появится Лариса Гузеева. СМИ уже заявляют, что это будет третий шанс Ларисы на популярность. Первый ее звездный час пробил после главной роли в фильме «Жестокий романс», где партнером по съемочной площадке выступил Никита Михалков. Второй - когда актрисе досталось место телеведущей на «Давай поженимся!». Многие критики считают, что программа до сих пор остается на плаву благодаря харизме Ларисы Гузеевой.

И вот вскоре может пробить третий звездный час знаменитости. При этом актриса в роли ведущей музыкального шоу понимает, какая ответственность будет на ней лежать. А еще она утверждает, что от женщин всегда ждут большего.

«Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел — вышел в темных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене. Возможностей проявить себя у мужчины гораздо больше», - цитирует ее слова NVL.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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