Молодая возлюбленная Кончаловского закрутила роман с партнером по съемкам

Сегодня, 10:34

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Молодая возлюбленная Кончаловского закрутила роман с партнером по съемкам
Режиссер Андрей Кончаловский

В своей книге «Возвышающий обман» режиссер Андрей Кончаловский, которого многие знают как сердцееда, признается, что за всю жизнь он не встречал настоящей страсти и ревности. Одна из глав книги посвящена молодой особе, имя которой кинематографист не называет. К этой молодой актрисе Кончаловский испытывал настоящую страсть. Сам автор мемуаров сообщает, что годился этой даме в дедушки. Однако девушка лишь насмехалась над любовью взрослого мужчины и говорила, что он моложе ее сверстников. 

В тот период известный ловелас впервые узнал, что такое ревность. Автор книги описывает, как его тащил водоворот чувств, и он не видел преград перед собой. Вместе с тем Кончаловский признается в том, что чувство к этой девушке делало его слабым.

Однажды возлюбленная режиссера уехала на съемки, где закрутила роман с молодым актером, который был ее партнером по кадру. На зло девушке Кончаловский закрутил интрижку с ассистенткой, а потом собрал вещи и ушел. Роман, который закрутил режиссер в отместку, оказался скоротечным, и Кончаловский снова стал один.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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