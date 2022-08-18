Молодая возлюбленная Кончаловского закрутила роман с партнером по съемкам

Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...Подробнее
В своей книге «Возвышающий обман» режиссер Андрей Кончаловский, которого многие знают как сердцееда, признается, что за всю жизнь он не встречал настоящей страсти и ревности. Одна из глав книги посвящена молодой особе, имя которой кинематографист не называет. К этой молодой актрисе Кончаловский испытывал настоящую страсть. Сам автор мемуаров сообщает, что годился этой даме в дедушки. Однако девушка лишь насмехалась над любовью взрослого мужчины и говорила, что он моложе ее сверстников.
В тот период известный ловелас впервые узнал, что такое ревность. Автор книги описывает, как его тащил водоворот чувств, и он не видел преград перед собой. Вместе с тем Кончаловский признается в том, что чувство к этой девушке делало его слабым.
Однажды возлюбленная режиссера уехала на съемки, где закрутила роман с молодым актером, который был ее партнером по кадру. На зло девушке Кончаловский закрутил интрижку с ассистенткой, а потом собрал вещи и ушел. Роман, который закрутил режиссер в отместку, оказался скоротечным, и Кончаловский снова стал один.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...Подробнее
Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...Подробнее
Суд, который рассматривает иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России, перенесен на месяц. Об этом...Подробнее
Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор Массачусетского технологического института (MIT) изобрел лучший...Подробнее
Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым. Как стало известно...Подробнее
Турция стремится занять ранее принадлежащую РФ нишу и стать газовым хабом для ЕС. В Германии вопрос получения «голубого...Подробнее
Сбербанк посоветовал соотечественникам быть готовыми к тому, что с средины сентября цены на некоторые товары в России...Подробнее
На украино-румынской границе произошел неприятный для гражданина России инцидент. Как стало известно, россиянин Игорь...Подробнее
Вооруженные Силы Украины сумели переломить ситуацию на сцене театра боевых действий в свою пользу. Об этом пишет в...Подробнее
Для объективной оценки ситуации с оттоком валюты из России необходимо взглянуть на объемы наличной валюты и депозитов в...Подробнее
Комментировать