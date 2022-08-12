Резник: У Аллы Пугачевой не может быть преемницы

Сегодня, 15:19

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Резник: У Аллы Пугачевой не может быть преемницы
Фото из открытых источников

Легендарный поэт-песенник Илья Резник отреагировал на слова дизайнера Аники Керимовой о том, что певица Азиза станет достойной заменой Алле Пугачевой на российской эстраде.

«У Аллы нет и никогда не будет преемницы. Она — великая певица, у которой просто не может быть последователей», — прокомментировал он в беседе с порталом PROZVEZD.

Илья Резник считает, что на российской эстраде ни одна певица не сможет заменить Примадонну. Не стоит приписывать роль преемницы Аллы Пугачевой и Азизе - та, по мнению поэта-песенника, уже состоявшаяся самодостаточная певица и гениальная исполнительница. Причем с полученным еще при СССР консерваторским образованием - этот момент Резник особенно отметил.

Азизе он пророчит большой творческий взлет - и не без его помощи. Поэт-песенник собирается написать для исполнительницы несколько новых песен.

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем уехала из России вскоре после начала спецоперации. Невзирая на то, что слухи о ее возвращении ходят в течение полугода, на родину Примадонна возвращаться не спешит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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