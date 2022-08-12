Резник: У Аллы Пугачевой не может быть преемницы

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Легендарный поэт-песенник Илья Резник отреагировал на слова дизайнера Аники Керимовой о том, что певица Азиза станет достойной заменой Алле Пугачевой на российской эстраде.
«У Аллы нет и никогда не будет преемницы. Она — великая певица, у которой просто не может быть последователей», — прокомментировал он в беседе с порталом PROZVEZD.
Илья Резник считает, что на российской эстраде ни одна певица не сможет заменить Примадонну. Не стоит приписывать роль преемницы Аллы Пугачевой и Азизе - та, по мнению поэта-песенника, уже состоявшаяся самодостаточная певица и гениальная исполнительница. Причем с полученным еще при СССР консерваторским образованием - этот момент Резник особенно отметил.
Азизе он пророчит большой творческий взлет - и не без его помощи. Поэт-песенник собирается написать для исполнительницы несколько новых песен.
Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем уехала из России вскоре после начала спецоперации. Невзирая на то, что слухи о ее возвращении ходят в течение полугода, на родину Примадонна возвращаться не спешит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать...Подробнее
Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) должен был улучшить ситуацию на петербургских дорогах, однако...Подробнее
Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках...Подробнее
Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость. Это противорадиолокационные ракеты,...Подробнее
О том, что командование ВС РФ стремиться снизить потери российских ВСК, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он...Подробнее
Судьба всей планеты находится в руках лидеров супердержав за закрытыми дверьми. В то же время, если брать во внимание,...Подробнее
Правительство Дании хочет сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне военных действий в...Подробнее
Получив от Запада дальнобойное оружие, вооруженные силы Украины изменили свою военную стратегию, отмечается в...Подробнее
Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Россия обладает господством в воздухе...Подробнее
Комментировать