Жена Усманова Ирина Винер-Усманова после развода отказалась от второй части своей фамилии

Сегодня, 12:34

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Жена Усманова Ирина Винер-Усманова после развода отказалась от второй части своей фамилии
Ирина Винер-Усманова

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренер Ирина Винер рассказала, что изменит фамилию после развода с миллиардером Алишером Усмановым. В браке она носила двойную фамилию, а теперь отказалась от ее второй части.

Новость о том, что Ирина Винер-Усманова разводится с супругом-бизнесменом, стала огромным шоком для поклонников пары. Супружеский союз целых 30 лет считался одним из самых надежных в стране. Знаменитости не стали устраивать громких разборок, а тихо расторгли отношения в ЗАГСе. Прессе о своем новом статусе известная тренер сообщила как бы между прочим. 

Теперь стало известно, как изменится ее фамилия после развода. Ирина Александровна в недавнем эфире призналась, что теперь она просто Винер. Приставки Усманова в ее фамилии больше нет.

К слову, о причинах развода знаменитость предпочитает не распространяться. 

Журналист Денис Сорокин уверен, что всему виной отсутствие в паре страсти, но так ли это на самом деле — вряд ли кто-то узнает. Одно известно точно, Ирина Александровна влюбилась в будущего супруга с первого взгляда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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