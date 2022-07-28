Продюсер посчитал личным ударом для Киркорова запрет на въезд в Молдавию

Отказ властей Молдовы пустить на территории страны короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова стал для него личным ударом. Об этом «Ленте» заявил музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.

У Киркорова намного больше общего с данной страной, чем может показаться на первый взгляд. Ашуров напомнил, что Бедросович был продюсером артистки Натальи Гордиенко и ездил вместе с ней на «Евровидение» именно от Молдавии.

«Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин - так просто не поступают», - высказался продюсер.

Ранее молдавские СМИ сообщили о том, что Киркоров прилетел в Кишинев из Стамбула на чартерном рейсе. Однако при прохождении паспортного контроля молдовские пограничники огорошили его известием о том, что въезд в страну ему запрещен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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