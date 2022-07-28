Продюсер посчитал личным ударом для Киркорова запрет на въезд в Молдавию

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Отказ властей Молдовы пустить на территории страны короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова стал для него личным ударом. Об этом «Ленте» заявил музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.
У Киркорова намного больше общего с данной страной, чем может показаться на первый взгляд. Ашуров напомнил, что Бедросович был продюсером артистки Натальи Гордиенко и ездил вместе с ней на «Евровидение» именно от Молдавии.
«Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин - так просто не поступают», - высказался продюсер.
Ранее молдавские СМИ сообщили о том, что Киркоров прилетел в Кишинев из Стамбула на чартерном рейсе. Однако при прохождении паспортного контроля молдовские пограничники огорошили его известием о том, что въезд в страну ему запрещен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...Подробнее
Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...Подробнее
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...Подробнее
Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...Подробнее
Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Комментировать