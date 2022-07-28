Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Российского поп-короля Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии. Артиста «тормознули» сотрудники правоохранительных органов страны, когда он накануне прилетел в Кишинев из Стамбула чартерным самолетом.
Когда Киркоров проходил паспортный контроль в зале для VIPов, сотрудники полиции Молдовы объяснили, что ему запрещен въезд в Молдавию.
Молдавский информационный портал Deschide опубликовал кадры общения силовиков с певцом.
«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова», - цитирует пресс-релиз пограничной службы издание News.ru.
С какой целью прилетел Киркоров в Молдавию, неизвестно. Однако это не концертная деятельность, пишет «Лента», ибо сейчас поп-король гастролирует со своим юбилейным шоу по российским городам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...Подробнее
Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...Подробнее
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...Подробнее
Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...Подробнее
Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Комментировать