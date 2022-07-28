Российского поп-короля Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии. Артиста «тормознули» сотрудники правоохранительных органов страны, когда он накануне прилетел в Кишинев из Стамбула чартерным самолетом.

Когда Киркоров проходил паспортный контроль в зале для VIPов, сотрудники полиции Молдовы объяснили, что ему запрещен въезд в Молдавию.

Молдавский информационный портал Deschide опубликовал кадры общения силовиков с певцом.

«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова», - цитирует пресс-релиз пограничной службы издание News.ru.

С какой целью прилетел Киркоров в Молдавию, неизвестно. Однако это не концертная деятельность, пишет «Лента», ибо сейчас поп-король гастролирует со своим юбилейным шоу по российским городам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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