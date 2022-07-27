Шутка Задорнова про Украину стала пророческой

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Семь лет назад на концерте Михаил Задорнов высказал шутку об Украине, которая стала пророческой. В частности, юморист заявил, что Украина обязательно войдет в историю. В учебники украинцы войдут как люди, которые «не хотели больше жить плохо, но сделали все, чтобы жить еще хуже».
Концерт, о котором идет речь, состоялся в 2015 году, когда были свежи в памяти события на Майдане. Этой шуткой сатирик прокомментировал решение Киева о внесении его в так называемый черный список, в который на тот момент уже были зачислены многие российские знаменитости, представляющие якобы угрозу для украинского государства.
Задорнов был включено в этот список наряду с такими публичными особами, как Иосиф Кобзон и Иван Охлобыстин. Михаил Задорнов долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался 10 ноября 2017 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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