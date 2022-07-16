Цискаридзе уехал из России в Грузию

Николай Цискаридзе оказался в грузинском городе Батуми. Артист балета был замечен в одном из местных ресторанов, где проводил время в компании родной сестры Вероники, ее дочери, Егора Дружинина и его семьи. После отъезда из страны народный артист России сообщил своим поклонникам, что отправился в отпуск в Грузию.

Можно представить, что знаменитый хореограф устал. Весь год он работал в Академии имени Вагановой и находился на гастролях. Тем более что с недавних пор в жизнь танцора вошел проект на Первом канале - шоу «Сегодня вечером», ведущим которого он стал. Балетмейстер заменил в этой роли Максима Галкина, который несколько месяцев назад покинул Россию и обосновался в Израиле.

Кстати, Цискаридзе раскритиковали в Сети за то, что тот якобы не справляется с ролью телеведущего. Ранее Станислав Садальский рассказал, что жителям Чувашии не нравится Цискаридзе как ведущий шоу «Сегодня вечером» и они мечтают о возвращении Галкина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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