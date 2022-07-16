Латвийский актер Калныньш отрекся от своих сыгранных в российском кино ролей

Латвийский актер Ивар Калныньш в эфире YouTube-шоу «Живой гвоздь» отрекся от своих ролей, которые когда-то сыграл в российском кино, а также отказался от всех предложений, сделанных российскими кинематографистами. Заявление было сделано на фоне изменившегося не в лучшую сторону отношения к России из-за специальной военной операции, которую Москва проводит на Украине.

«Выбросить все на [нецензурное выражение]!» — приводит высказывание артиста о российском кинонаследии журнал Starhit.

Он добавил, что о сыгранных ролях не жалеет, это был хороший опыт, а в Риге когда-то его успеху даже завидовали. Но сейчас, когда идет СВО, все изменилось - нельзя жить прошлым, надо двигаться вперед и «видеть свет».

Актеру 73 года. Он все еще играет на сцене, занят в постановках Малого и Нового театров в Риге. Невзирая на то, что гастрольная деятельность после 24 февраля практически остановилась, Ивар уверен, что и в Латвии у него всегда будет работа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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