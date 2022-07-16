Латвийский актер Калныньш отрекся от своих сыгранных в российском кино ролей

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»
Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он заявил, что ВС РФ...Подробнее
Латвийский актер Ивар Калныньш в эфире YouTube-шоу «Живой гвоздь» отрекся от своих ролей, которые когда-то сыграл в российском кино, а также отказался от всех предложений, сделанных российскими кинематографистами. Заявление было сделано на фоне изменившегося не в лучшую сторону отношения к России из-за специальной военной операции, которую Москва проводит на Украине.
«Выбросить все на [нецензурное выражение]!» — приводит высказывание артиста о российском кинонаследии журнал Starhit.
Он добавил, что о сыгранных ролях не жалеет, это был хороший опыт, а в Риге когда-то его успеху даже завидовали. Но сейчас, когда идет СВО, все изменилось - нельзя жить прошлым, надо двигаться вперед и «видеть свет».
Актеру 73 года. Он все еще играет на сцене, занят в постановках Малого и Нового театров в Риге. Невзирая на то, что гастрольная деятельность после 24 февраля практически остановилась, Ивар уверен, что и в Латвии у него всегда будет работа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он заявил, что ВС РФ...Подробнее
Пока юный герой ночных криминальных сводок, зафиксировавших гонки с полицейским патрулём и аварию с автобусом в...Подробнее
Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные...Подробнее
Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...Подробнее
В субботу утром жители многоэтажных домов на Шуваловском проспекте проснулись от громких криков. Как оказалось, их...Подробнее
Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для...Подробнее
Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота...Подробнее
Петербуржцы просят уволить губернатора Петербурга Александра Беглова за проведение неудачной транспортной реформы,...Подробнее
Об этом пишет Царьград, отмечая, что после того как РФ спустила на воду свою подлодку с торпедами «Посейдон», были...Подробнее
Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания...Подробнее
Комментировать