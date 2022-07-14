Депутат Худяков заявил о необходимости признать Галкина нежелательным лицом в РФ

Сегодня, 18:09

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Депутат Худяков заявил о необходимости признать Галкина нежелательным лицом в РФ
Фото из открытых источников

После отъезда за границу Максим Галкин продолжает успешно строить карьеру. Юморист уже дал несколько концертов в разных странах и останавливаться не собирается. Депутат Роман Худяков активно критикует звезд, которые сбежали из родной страны. По мнению политика, как только Россия официально внесет шоумена Галкина в черный список, тот останется без зрителей.

На этот раз депутат выступил с инициативой, которая, в случае воплощения в жизнь, кардинально изменит привычный уклад жизни артиста.

«Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает», – считает Худяков.

По мнению государственного деятеля, когда артист не сможет въехать в Россию по понятным причинам, его концертная деятельность перестанет интересовать иностранную публику.

«Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет», – поделился депутат в соцсетях.

Пару дней назад Худяков сообщил о заведении уголовного дела на Галкина. Позже в СК эту информацию опровергли. Политик намерен и дальше добиваться того, чтобы власти обратили внимание на известного юмориста и привлекли его к ответственности.

«Я буду продавливать вопрос о возбуждении уголовного дела против «юмориста», который нанес наибольший вред России за рубежом. И кстати, закрыть артистам, которые делают глупые и подлые заявления, заработок в клубах, на корпоративах, закрытых вечеринках, на концертных площадках – удар по кошельку они понимают!» – заключил Роман Иванович.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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