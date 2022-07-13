Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось
Алла Пугачева

Пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что внешний вид Аллы Пугачевой, которая сейчас находится в Латвии, резко ухудшился. Вывод специалист сделала после того, как обратила внимание на метаморфозы на коже лица знаменитости во время одного из последних ее выходов в свет.

Алла Борисовна побывала на концерте Интарса Бусулиса в Латвии. В глаза публики сразу бросилось то, что состояние кожи лица женщины, которая разменяла восьмой десяток, ухудшилось. Филлеры, которые ранее использовала артистка, почему-то начали рассасываться.

Мадина Байрамукова полагает, что причина кроется в смене косметолога.

«То, что мы видим в случае Пугачевой, на мой взгляд, результат того, что она осталась без своего косметолога. У нее филеры биодеградируют неодновременно – какие-то были введены раньше, какие-то позже», — приводит слова пластического хирурга издание PROZVEZD.

По мнению зрителей, проблема с филлерами отразилась на внешнем виде Примадонны - она начала выглядеть заметно постаревшей. Хотя еще несколько месяцев назад все удивлялись молодости кожи и овала лица народной артистки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

Сегодня, 13:14

Алла Пугачева возвратилась в Россию без мужа и детей

Сегодня, 12:19

Поклонники Юрия Шатунова устроили дискотеку на могиле певца

Вчера, 19:29

Екатерина Варнава рассталась с режиссером Александром Молочниковым

Вчера, 13:09

Продюсер Рудченко заявил, что у певицы Софии Ротару позиция «предпенсионного артиста»

13-07-2022, 11:24

Нетрезвая Анна Нетребко с мужем оскорбили поклонников

11-07-2022, 11:39

Журналист Иващенко заявил, что Шепелев отказался тратить деньги на здоровье Жанны Фриске

8-07-2022, 19:04

В петербургской галерее пройдёт выставка картин экс-барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова

8-07-2022, 12:24

Ани Лорак готовится стать банкротом и лишиться своего бизнеса из-за долга в 500 тысяч долларов

6-07-2022, 20:29

Поплавская резко высказалась об отмене русской культуры на Западе

30-06-2022, 23:34

Политолог Александр Пименов перечислил имена звезд, не поддерживающих проведение СВО на территории Украины

30-06-2022, 12:49

Татьяна Кравченко призналась, что чуть не влюбилась в Добронравова

29-06-2022, 12:29

Сергей Соседов рассказал о равнодушном отношении коллег к Юрию Шатунову

27-06-2022, 21:39

Шишкин: Смерть Шатунова связана с переживаниями из-за конфликта с Разиным

24-06-2022, 13:14

Названа причина смерти 48-летнего Юрия Шатунова

23-06-2022, 12:44

Елена Погребижская призналась, что построила свою карьеру на ТВ благодаря болезни президента РФ

21-06-2022, 14:59

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему у Максима Галкина не могут отобрать замок в Грязи

18-06-2022, 11:49

Группа «Кино» откроет большой тур концертный тур выступлением в Санкт-Петербурге

18-06-2022, 06:24

Галкин о возвращении на родину: «Все равно обратно не пустят»

9-06-2022, 13:49

Бывший муж устроившей скандал на Первом канале Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав

8-06-2022, 20:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

13-07-2022, 14:54

0

Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...

Подробнее
С конвейера Boeing сошел уже 150-й противолодочный самолет P-8A Poseidon

С конвейера Boeing сошел уже 150-й противолодочный самолет P-8A Poseidon

12-07-2022, 15:34

0

У знаменитой американской компании Boeing в июле нынешнего года своего рода юбилей. С конвейера сошел уже 150-ый по...

Подробнее
Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге

Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге

Вчера, 12:51

0

Губернатор Александр Беглов пообещал возвести новый приют для бездомных животных. Не исключено, что очередное заявление...

Подробнее
Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

12-07-2022, 17:54

0

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...

Подробнее
На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

13-07-2022, 11:44

0

В Украине при выполнении воинского долга погиб Владислав Светличный. Об этом сообщили в отделе информационного...

Подробнее
Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

Сегодня, 14:32

0

Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

0

Накануне в Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители около четырёх часов потратили на поиски нервного...

Подробнее
Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

13-07-2022, 16:49

0

Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его...

Подробнее
ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

Вчера, 15:29

0

Войска РФ 14 июля ударили по Виннице, о чем уже сообщили местные власти. В российских источниках говорится об ударе в...

Подробнее
Аномальная жара в КНР угрожает нехваткой электроэнергии и ростом цен на мясо

Аномальная жара в КНР угрожает нехваткой электроэнергии и ростом цен на мясо

Вчера, 08:54

0

Жара в Китае вынудила регион обратиться к предприятиям и домохозяйствам с призывом использовать меньше энергии. В то же...

Подробнее