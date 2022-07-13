Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

Пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что внешний вид Аллы Пугачевой, которая сейчас находится в Латвии, резко ухудшился. Вывод специалист сделала после того, как обратила внимание на метаморфозы на коже лица знаменитости во время одного из последних ее выходов в свет.

Алла Борисовна побывала на концерте Интарса Бусулиса в Латвии. В глаза публики сразу бросилось то, что состояние кожи лица женщины, которая разменяла восьмой десяток, ухудшилось. Филлеры, которые ранее использовала артистка, почему-то начали рассасываться.

Мадина Байрамукова полагает, что причина кроется в смене косметолога.

«То, что мы видим в случае Пугачевой, на мой взгляд, результат того, что она осталась без своего косметолога. У нее филеры биодеградируют неодновременно – какие-то были введены раньше, какие-то позже», — приводит слова пластического хирурга издание PROZVEZD.

По мнению зрителей, проблема с филлерами отразилась на внешнем виде Примадонны - она начала выглядеть заметно постаревшей. Хотя еще несколько месяцев назад все удивлялись молодости кожи и овала лица народной артистки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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