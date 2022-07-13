Пластический хирург: состояние Аллы Пугачевой в Латвии резко ухудшилось

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя
Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...Подробнее
Пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что внешний вид Аллы Пугачевой, которая сейчас находится в Латвии, резко ухудшился. Вывод специалист сделала после того, как обратила внимание на метаморфозы на коже лица знаменитости во время одного из последних ее выходов в свет.
Алла Борисовна побывала на концерте Интарса Бусулиса в Латвии. В глаза публики сразу бросилось то, что состояние кожи лица женщины, которая разменяла восьмой десяток, ухудшилось. Филлеры, которые ранее использовала артистка, почему-то начали рассасываться.
Мадина Байрамукова полагает, что причина кроется в смене косметолога.
«То, что мы видим в случае Пугачевой, на мой взгляд, результат того, что она осталась без своего косметолога. У нее филеры биодеградируют неодновременно – какие-то были введены раньше, какие-то позже», — приводит слова пластического хирурга издание PROZVEZD.
По мнению зрителей, проблема с филлерами отразилась на внешнем виде Примадонны - она начала выглядеть заметно постаревшей. Хотя еще несколько месяцев назад все удивлялись молодости кожи и овала лица народной артистки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...Подробнее
У знаменитой американской компании Boeing в июле нынешнего года своего рода юбилей. С конвейера сошел уже 150-ый по...Подробнее
Губернатор Александр Беглов пообещал возвести новый приют для бездомных животных. Не исключено, что очередное заявление...Подробнее
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...Подробнее
В Украине при выполнении воинского долга погиб Владислав Светличный. Об этом сообщили в отделе информационного...Подробнее
Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под...Подробнее
Накануне в Выборгском районе Санкт-Петербурга правоохранители около четырёх часов потратили на поиски нервного...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его...Подробнее
Войска РФ 14 июля ударили по Виннице, о чем уже сообщили местные власти. В российских источниках говорится об ударе в...Подробнее
Жара в Китае вынудила регион обратиться к предприятиям и домохозяйствам с призывом использовать меньше энергии. В то же...Подробнее
Комментировать