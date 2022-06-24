Сергей Соседов рассказал о равнодушном отношении коллег к Юрию Шатунову

Сегодня, 21:39

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Сергей Соседов рассказал о равнодушном отношении коллег к Юрию Шатунову
Фото из открытых источников

Сергей Соседов рассказал, что коллеги относились к Юрию Шатунову достаточно равнодушно. Звездный критик считает, что певец и сам не спешил никому помогать.

На церемонию прощания с Юрием Шатуновым, которую организовали для фанатов, пришло огромное количество поклонников. Поток неравнодушных людей на Троекуровском кладбище продолжался до самого вечера. Мероприятие посетили больше 10 000 человек, десятки тысяч посмотрели онлайн-трансляцию. При этом многие коллеги артиста проигнорировали мероприятие. На церемонии появились только Игорь Крутой и Николай Басков. Андрей Малахов в свою очередь прислал корзину белых роз. Сергей Соседов считает, что артисты относились к усопшему при жизни «так себе».

Критик вспомнил, что Иосиф Кобзон в свое время очень помогал коллегам, поэтому на его похороны приехали почти все знаменитости. С Юрием Шатуновым другая история. 

«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы – те, кого он очаровал своими песнями», – подчеркнул он.

Соседов уверен, что ничего особенного в покойном артисте не было. Просто он оказался в нужное время в нужном месте.

Напомним, Юрий Шатунов прославился, выступая в составе группы «Ласковый май». Многие песни этого коллектива стали в девяностые годы хитами. Артист скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта. На момент кончины ему было 48 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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