Галкин о возвращении на родину: «Все равно обратно не пустят»

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора
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На концерте в Израиле Максим Галкин намекнул на свои планы по возвращению на родину. Шоумен иносказательно и в шуточной форме ответил на вопрос, собирается ли он на родину.
«Я отвечаю. Ну есть же такая примета. Если бросил монетку, то значит, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил», — отметил Галкин.
А перед исполнением композиции юморист добавил:
«Все равно обратно не пустят».
Ранее СМИ писали о том, что Пугачева и Галкин намерены приобрести виллу в Израиле и собираются продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Некоторое время назад Алла Пугачева заявила о готовности вернуться в Россию к началу учебного года. Но в тот раз Максим Галкин промолчал, и вот сейчас он все-таки решился высказаться по этому поводу. На Земле обетованной Галкин явно пользуется успехом у зрителей. Так, на выступлении в городе Беэр-Шева юмориста завалили цветами, на что он пошутил, что готов остаться в такой гостеприимной стране.
Напомним, что Максим Галкин вместе с семьей уехал в Израиль после начала спецоперации на Украине. Звездная пара поселилась в элитном районе израильского курорта. Галкин осудил действия российских властей, а вот Пугачева до сих пор хранит молчание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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