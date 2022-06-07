Бывший муж устроившей скандал на Первом канале Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав

Бывший муж журналистки Марины Овсянниковой, которая стала известной после своего протеста в прямом эфире Первого канала, намерен лишить ее родительских прав на сына и дочь. Как известно, Марина сейчас переживает не самый легкий период в своей жизни. Овсянникову уволили с российского телевидения и ей пришлось переехать в Германию. Детей она оставила на мужа, который теперь готовит документы, чтобы подать их в суд. Овсянникова готова отстаивать свои права в суде - бороться за сына и дочь, и уже обратилась к адвокатам. Ранее она пыталась перевезти к себе детей, но их отец не позволил это сделать.

Марина как-то рассказала, что бывший супруг настраивает против нее дочь и сына.

43-летняя журналистка также пожаловалась на то, что после ее акции протеста в прямом эфире близкие и даже мама отказались от общения с ней. Марина рассказала, что не видела детей два месяца. Сейчас журналистка находится с ними в натянутых отношениях. А сын даже упрекнул ее в том, что она разрушила жизнь всех членов семьи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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