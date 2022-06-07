Бывший муж устроившей скандал на Первом канале Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав

Вчера, 20:54

0

Image 16+
Бывший муж устроившей скандал на Первом канале Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав
Журналистка Марина Овсянникова

Бывший муж журналистки Марины Овсянниковой, которая стала известной после своего протеста в прямом эфире Первого канала, намерен лишить ее родительских прав на сына и дочь. Как известно, Марина сейчас переживает не самый легкий период в своей жизни. Овсянникову уволили с российского телевидения и ей пришлось переехать в Германию. Детей она оставила на мужа, который теперь готовит документы, чтобы подать их в суд. Овсянникова готова отстаивать свои права в суде - бороться за сына и дочь, и уже обратилась к адвокатам. Ранее она пыталась перевезти к себе детей, но их отец не позволил это сделать.

Марина как-то рассказала, что бывший супруг настраивает против нее дочь и сына.

43-летняя журналистка также пожаловалась на то, что после ее акции протеста в прямом эфире близкие и даже мама отказались от общения с ней. Марина рассказала, что не видела детей два месяца. Сейчас журналистка находится с ними в натянутых отношениях. А сын даже упрекнул ее в том, что она разрушила жизнь всех членов семьи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Бывший муж устроившей скандал на Первом канале Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав

Вчера, 20:54

Брыльска выразила сожаление о бойкоте русской культуры за рубежом

Вчера, 15:49

Светлана Лобода согласилась выступить перед россиянами за десятки тысяч евро

7-06-2022, 17:29

Актриса Лазарева рассказала, как страдают ее дети после эмиграции в Испанию

5-06-2022, 18:24

Тигран Кеосаян вслед за женой назвал шоумена Максима Галкина геем

2-06-2022, 15:49

«Дешевый пиар»: режиссер «Сватов» о ссоре Кошмал с коллегами

2-06-2022, 07:04

Жигалова прокомментировала заявление Макса Барских, зазывающего русских на свои концерты

1-06-2022, 15:44

Шевчук призвал к примирению уехавших и оставшихся в России отечественных звезд

1-06-2022, 12:29

Экс-адвокат Успенской о скандале с избиением соседской собаки: «Любовь явно провоцируют»

31-05-2022, 07:04

Вера Алентова объяснила, почему жители России так не любят москвичей

30-05-2022, 15:09

Из-за новых санкций 68-летняя Татьяна Веденеева может лишиться квартиры в Риге

30-05-2022, 12:34

Лидер «Машины времени» Макаревич оскорбил артистов РФ, выступающих с буквой Z

28-05-2022, 16:09

Иосиф Пригожин осудил певицу Наргиз из-за антироссийских высказываний

26-05-2022, 12:29

Актер Константин Лавроненко рассказал о символизме буквы Z

25-05-2022, 10:49

Борис Гребенщиков перечислил Украине $12 миллионов

24-05-2022, 09:09

Приютивший Хаматову режиссер Алвис Херманис оскорбил россиян

23-05-2022, 14:49

Шукшина разочаровалась в Юрии Шевчуке после его слов о спецоперации на Украине

22-05-2022, 07:19

Актер Никоненко заявил о глупости и продажности сбежавшей в Латвию Хаматовой

19-05-2022, 13:54

Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент

19-05-2022, 13:44

Продюсер Лавров: Галкину заплатили за высказывания против России

19-05-2022, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора

Вчера, 11:33

0

Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...

Подробнее
На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

На Донбассе погиб командующий 5-й армией ВС РФ генерал-майор Кутузов

6-06-2022, 10:39

0

При выполнении спецоперации в Попаснянском районе на Донбассе погиб командующий 5-м армейским корпусом, генерал Роман...

Подробнее
Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

7-06-2022, 21:00

0

Муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин отреагировал на планы Смольного пополнить парк спецтехники в рамках...

Подробнее
Маленькая жительница Петербурга утонула в частном водоёме арендованного родителями дома

Маленькая жительница Петербурга утонула в частном водоёме арендованного родителями дома

6-06-2022, 12:19

0

В районе Приозёрска произошёл трагический инцидент с участием годовалой девочки. Малышка утонула в пруду дачи,...

Подробнее
ФАС признала законным проведение конкурса на аренду «Конюшенного ведомства»

ФАС признала законным проведение конкурса на аренду «Конюшенного ведомства»

6-06-2022, 21:45

0

Федеральная антимонопольная служба Петербурга не стала удовлетворять жалобу АО «Альфа» к организатору конкурса на право...

Подробнее
Под Петербургом голый мужчина распугал своим видом окружающих, а затем исчез

Под Петербургом голый мужчина распугал своим видом окружающих, а затем исчез

6-06-2022, 21:34

0

Накануне около полудня в полицию Всеволожского района поступил сигнал о мужчине, разгуливающем возле частного дома на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ирония судьбы: в день рождения Пушкина петербургские угонщики лишили иномарки его однофамильца

Ирония судьбы: в день рождения Пушкина петербургские угонщики лишили иномарки его однофамильца

7-06-2022, 11:44

0

Сегодня появилась информация об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованного хозяином возле дома в...

Подробнее
Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

0

Индийский политолог и журналист Панкадж Мишра выступил с заявлением, в котором обозначил причину возникновения...

Подробнее
МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

Вчера, 09:44

0

С конца февраля в Польше осели 3,5 млн беженцев Украины. На сегодняшний день их осталось менее 2 млн. Польша не в...

Подробнее
Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ Максим Гребенник

6-06-2022, 10:19

0

Под Северодонецком погиб комбат 24-й бригады ВСУ, подполковник Максим Гребенник, о чем сообщили украинские...

Подробнее