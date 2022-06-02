Актриса Лазарева рассказала, как страдают ее дети после эмиграции в Испанию

Татьяна Лазарева одна из первых уехала из России после обострения ситуации на международной арене. Она рассказала, что перебралась в Испанию не одна. Компанию ей составил муж Михаил Шац, а также дочери Софья и Антонина. Сын Степан эмигрировал в Португалию.

По словам артистки, переезд на ПМЖ из России дался ей довольно просто, поскольку у нее был опыт освоения Москвы после Новосибирска. В Испании она жила раньше четыре года.

Детям звезды эмиграция далась тяжело, поскольку она произошла не по их воле. Особенно переживает Софья. Дочь Татьяны Лазаревой хотела стать певицей и даже начала покорять Интернет, где добилась некоторых успехов. Также наследница звезды записала несколько собственных композиций, но все это пришлось резко бросить.

«Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются. Соньке вообще тяжело», – рассказала Лазарева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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