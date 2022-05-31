Тигран Кеосаян вслед за женой назвал шоумена Максима Галкина геем

Сегодня, 15:49

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Тигран Кеосаян вслед за женой назвал шоумена Максима Галкина геем
Фото из открытых источников

Прошло всего лишь несколько недель с того момента, когда известная российская журналистка федеральных средств массовой информации Маргарита Симоньян рассказала всей общественности в резкой и оскорбительной форме о семействе звёзд, уехавших в Израиль, Максиме Галкине и Алле Пугачёвой. В той популярной передаче она перешла на личности и назвала Максима Галкина геем. Об этом сообщило информационное онлайн-издание StarHit.ru. 

Как утверждает Маргарита Симоньян, в своё время Максим Галкин женился на Алле Пугачёвой лишь для того, чтобы скрыть от всех свою нетрадиционную ориентацию. Одновременно молодой ловелас преследовал также свою личную выгоду от союза с Примадонной. 

В тот момент такие выражения Симоньян многим показались чрезвычайно жёсткими. Целый ряд коллег Максима и Аллы Пугачёвой по шоу-бизнесу, включая Филиппа Киркорова, решили непременно заступиться за этих двух знаменитых артистов. 

Однако совсем недавно известный и популярный телевизионный ведущий и супруг Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян, продолжил риторику своей супруги. Накануне он вслед за своей женой демонстративно обратился к Максиму Галкину, фактически заявив, что тот — гей. Как отметил Кеосаян, Максим совершенно зря пытается убедить публику в том, что он — гетеросексуал. 

«Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит свою женщину. Это не честный выбор. Ты сделал карьеру, по большому счету, рассказывая всему консервативному обществу про свой семейный быт и ваших детишек», — сказал он на шоу «Эмпатия Манучи».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Тигран Кеосаян вслед за женой назвал шоумена Максима Галкина геем

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