Тигран Кеосаян вслед за женой назвал шоумена Максима Галкина геем

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Прошло всего лишь несколько недель с того момента, когда известная российская журналистка федеральных средств массовой информации Маргарита Симоньян рассказала всей общественности в резкой и оскорбительной форме о семействе звёзд, уехавших в Израиль, Максиме Галкине и Алле Пугачёвой. В той популярной передаче она перешла на личности и назвала Максима Галкина геем. Об этом сообщило информационное онлайн-издание StarHit.ru.
Как утверждает Маргарита Симоньян, в своё время Максим Галкин женился на Алле Пугачёвой лишь для того, чтобы скрыть от всех свою нетрадиционную ориентацию. Одновременно молодой ловелас преследовал также свою личную выгоду от союза с Примадонной.
В тот момент такие выражения Симоньян многим показались чрезвычайно жёсткими. Целый ряд коллег Максима и Аллы Пугачёвой по шоу-бизнесу, включая Филиппа Киркорова, решили непременно заступиться за этих двух знаменитых артистов.
Однако совсем недавно известный и популярный телевизионный ведущий и супруг Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян, продолжил риторику своей супруги. Накануне он вслед за своей женой демонстративно обратился к Максиму Галкину, фактически заявив, что тот — гей. Как отметил Кеосаян, Максим совершенно зря пытается убедить публику в том, что он — гетеросексуал.
«Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит свою женщину. Это не честный выбор. Ты сделал карьеру, по большому счету, рассказывая всему консервативному обществу про свой семейный быт и ваших детишек», — сказал он на шоу «Эмпатия Манучи».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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