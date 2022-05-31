«Дешевый пиар»: режиссер «Сватов» о ссоре Кошмал с коллегами

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Режиссер сериала «Сваты» назвал дешевым пиаром ссору актрисы Кошмал с коллегами из-за Украины.
Актриса популярного телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съемочной площадке из-за военных действий в Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать ее страну в конфликте. Один из режиссеров сериала, актер театра и кино Эдуард Радзюкевич прокомментировал поступок Кошмал, назвав его дешевым пиаром.
«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно, какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», – сказал он.
Режиссер говорит, что половина актерского состава «Сватов» имеет украинские корни. Актриса Татьяна Кравчук из Донецка и, разумеется, не могла спокойно реагировать «на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство».
«У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную, так что тут все понятно, дешевый пиар да и только», – заключил Радзюкевич.
Еще одна актриса из сериала «Сваты» – Инна Королева – рассказала, что между членами съемочной группы сериала, среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды, все они выступают за мир. В то же время она пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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