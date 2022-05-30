Шевчук призвал к примирению уехавших и оставшихся в России отечественных звезд

Известный российский музыкант Юрий Шевчук представил своё большое интервью телевидению государства Израиль. Беседуя с телеведущими, популярный в России певец, композитор, поэт, художник, музыкальный продюсер, рок-музыкант, актёр, автор-исполнитель призвал к примирению всех отечественных знаменитостей. Это касается и тех, которые уехали за рубеж, и которые остались на родине, пишет «Телепрограмма».

«В настоящее время сложилась какая-то странная ситуация. Назревает такое критическое противостояние между известными личностями. Общество раскололось на тех, кто остался в России, и тех, кто уехал на Запад. Я постоянно читаю блоги в интернете. В воздухе витает ощущение того, что назревает какая-то очередная глобальная драка. Возьмём тех, которые уехали за границу: это интеллигенция, замечательные журналисты. Вне всякого сомнения — лично я всех уехавших искренне уважаю. Однако — из-за рубежа они сейчас рассказывают о том, что те, кто остался на родине, они остались вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо».

Как утверждает Юрий Шевчук, те, кто остался в Российской Федерации — ругают уехавших.

«Типа, а что же вы струсили и сбежали. Надо рубиться за светлую и добрую Россию. Не там, а здесь. Споров много, ссор много. Меня это очень удручает. Должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — заявил Шевчук.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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