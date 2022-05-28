Экс-адвокат Успенской о скандале с избиением соседской собаки: «Любовь явно провоцируют»

Сегодня, 07:04

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Экс-адвокат Успенской о скандале с избиением соседской собаки: «Любовь явно провоцируют»
Фото из открытых источников

Любовь Успенская избила соседскую собаку и обругала хозяйку. Хозяйка питомицы желает добиться справедливости в суде.

Соседка Любови Успенской явно спровоцировала певицу на ссору. Такую точку зрения после просмотра скандального видео высказал адвокат Александр Бенхин, представлявший ранее интересы артистки в суде.

«Ну тут явно провоцируют Любовь Залмановну, мне кажется, видно по этим съемках, что даже градус этой дискуссии, градус риторики поднимается через каждую секунду», – говорит юрист.

Он также отметил, что в эмоциональной реакции королевы русского шансона нет ничего удивительного. Ей за последнее время пришлось пережить множество трудностей.

«Понятно, что у нее нервный очень был год, даже два года последних, и она, в общем-то, лечила и ставила на ноги Таню. И видно, что сейчас Татьяна рядом с ней, выглядит гораздо лучше, нужно отдать должное, спокойная. В общем-то жалко, что такая ситуация произошла, очень обидно. И если Любови Залмановне нужна помощь, то я ее тоже готов оказать», – подчеркнул Бенхин.

Инцидент произошел в начале мая, однако ситуация стала достоянием общественности только сейчас. По словам соседки Успенской, певица избила ее собаку, которая якобы напала на йоркширского терьера звезды, а также покусала ее саму.

В сети появилось видео, где певица, не стесняясь в выражениях, говорит об этом, а также возмущается тем, что ее снимают. Для восстановления справедливости соседка обратилась к адвокату Александру Добровинскому, отметив, что мат Успенской слышали маленькие дети.

Сама же певица опубликовала в своем блоге пост, подчеркнув, что ее действительно покусала собака. Для представления доказательств она обращалась после инцидента к врачу. У нее остались справки, а также ее адвокат выходила на связь с хозяйкой дома, который арендует вторая участница ссоры.

По словам Успенской, на ее соседку жалуются и другие жители коттеджного поселка. Сама же она не понимает, чего хочет от нее женщина. Певица подчеркнула, что из принципа не станет платить ей деньги и виноватой себя не считает. Собаку, по словам звезды, она не избивала, а отгоняла от своей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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