Вера Алентова объяснила, почему жители России так не любят москвичей

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Знаменитая российская актриса, звезда культового фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова в беседе с изданием «Москвич Mag» порассуждала о том, почему жители России так не любят москвичей.
Считается, что жителей столицы РФ недолюбливают, мягко говоря, за откровенный снобизм. У артистки есть другое объяснение. Киноактриса напомнила, что в столице России проживают очень много представителей разных народов и национальностей.
«Они вобрали в себя все хорошее и все плохое, вычленить что-то сугубо московское не получится, — полагает Алентова. — Может, москвичей и не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь он один, а тут совершенно другой».
И тем не менее наблюдения актрисы, которая понаблюдала за представителями разных городов, показывают, что истинных москвичей можно определить по торопливости, желании успеть все сделать быстро.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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