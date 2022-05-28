Вера Алентова объяснила, почему жители России так не любят москвичей

Сегодня, 15:09

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Вера Алентова объяснила, почему жители России так не любят москвичей
Фото из открытых источников

Знаменитая российская актриса, звезда культового фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова в беседе с изданием «Москвич Mag» порассуждала о том, почему жители России так не любят москвичей.

Считается, что жителей столицы РФ недолюбливают, мягко говоря, за откровенный снобизм. У артистки есть другое объяснение. Киноактриса напомнила, что в столице России проживают очень много представителей разных народов и национальностей.

«Они вобрали в себя все хорошее и все плохое, вычленить что-то сугубо московское не получится, — полагает Алентова. — Может, москвичей и не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь он один, а тут совершенно другой».

И тем не менее наблюдения актрисы, которая понаблюдала за представителями разных городов, показывают, что истинных москвичей можно определить по торопливости, желании успеть все сделать быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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