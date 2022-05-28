Из-за новых санкций 68-летняя Татьяна Веденеева может лишиться квартиры в Риге

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68-летняя российская телеведущая Татьяна Веденеева на программе «Звезды сошлись» рассказала о планах продать свою квартиру в Риге в ближайшее время, ибо в случае промедления она рискует лишиться своего объекта недвижимости в стране Евросоюза.
По данным «Телепрограммы», знаменитость купила жилье в Латвии давно. Плотный рабочий график не позволил ей наведаться в свою рижскую квартиру в течение длительного времени. Теперь Веденеева выкроит время для того, чтобы успеть продать свою недвижимость, «пока не поздно».
Угроза будет исходить из нового пакета антироссийских санкций, которые готовятся.
«Сейчас существуют такие предпосылки, что латвийские власти могут у всех россиян отобрать их жильё в этой стране. В шестом пункте европейских санкций, который они готовят, есть дополнение: всем российским гражданам будут запрещаться в Европе любые сделки с недвижимостью», — рассказала Веденеева.
Санкционные ограничения будут означать запрет на покупку, продажу и даже на сдачу жилья в аренду. Помимо этого, в случае неуплаты за коммунальные услуги квартира может быть выставлена на продажу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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