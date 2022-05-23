Актер Константин Лавроненко рассказал о символизме буквы Z

Сегодня, 10:49

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Актер Константин Лавроненко рассказал о символизме буквы Z
Актер Константин Лавроненко

Константин Лавроненко, известный зрителям по фильмам «Возвращение», «Оружие», «Содержанки» и многим другим, стал единственным российским актером, получившим приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале. Заслуженный артист РФ работает в театре «Табакерка», на фасаде которого недавно появилась буква Z. 

Лавроненко признался, что ему не стыдно за этот символ, в котором заложена вся история России. По словам актера, эта литера похожа на георгиевскую ленту, символизирующую кровь миллионов русских солдат, пролитую на поле боя. Кроме того, буква Z - это символ поддержки России, подчеркивает Лавроненко. Он также выразил недоумение по поводу того, что деятелям культуры, покинувшим Россию, уделяют так много внимания. По мнению актера, таких людей единицы.

Лавроненко также отметил, что Россия сильна поддерживающими ее людьми, к которым он причисляет и себя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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