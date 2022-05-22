Борис Гребенщиков перечислил Украине $12 миллионов

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Антон Красовский сообщил о пожертвовании, которое сделал легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков. По словам тележурналиста, лидер группы «Аквариум» отдал Киеву 12 миллионов долларов. Как выяснилось, средства были перечислены в один из украинских фондов.
На эту тему Красовский поговорил в выпуске YouTube-шоу «Антонимы» с заслуженным артистом России Александром Маршалом.
В ходе беседы ведущий возмущенно спросил:
«Откуда у рок-музыканта такие суммы, которые можно вот так просто отдать? Это же сколько получает легендарный музыкант».
Журналист сделал вывод о том, что возможно у Гребенщикова есть еще 120 миллионов долларов, чтобы оставить себе.
«Это значит - нужно иметь открытые визы в Великобританию, ЕС и США. Надо же оправдаться перед прекрасными людьми, которые проживают на этом острове. Заплатить 12 миллионов долларов за визу? Фантастика», ? заключил Красовский.
Высказывая свое мнение по этому поводу, Маршал заявил:
«Бог ему судья, раз он считает правильным отправить свои деньги туда, где убивают наших ребят. Я считаю, нам всем потом придется отвечать перед Богом за свои поступки».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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