Приютивший Хаматову режиссер Алвис Херманис оскорбил россиян

Руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который взял на работу актрису Чулпан Хаматову, в размещенном в соцсети посте высказал мнение о россиянах

При этом режиссер, который ранее работал в России, сотрудничая с Театром Наций и «Балтийским домом», решил это сделать в оскорбительной форме. В частности, Херманис подчеркнул, что у граждан России наблюдается сочетание комплекса неполноценности и мании величия. Кроме того, российский народ страдает синдромом вечной жертвы. По мнению режиссера, у россиян мистическое сознание вероятности.

«Это явление дает возможность «масштабной тренировки для психотерапевтов», - написал режиссер.

Напомним, что российская актриса Чулпан Хаматова около двух месяцев назад покинула Россию и обосновалась в Латвии. Там она неоднократно высказывала негатив в адрес России.

Недавно Хаматова заявила, что готова учить латышский язык, а накануне один из ее коллег заявил, что актриса мечтает вернуться на родину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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