Шукшина разочаровалась в Юрии Шевчуке после его слов о спецоперации на Украине

Сегодня, 07:19

0

Image 16+
Шукшина разочаровалась в Юрии Шевчуке после его слов о спецоперации на Украине
Актриса Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина призналась, кто для нее неожиданно стал большим разочарованием.

В своем Telegram-канале 54-летняя Шукшина разместила ссылку на пост бывшего депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Там политик рассуждал о политических взглядах рок-музыканта, лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Позиция исполнителя глубоко разочаровала парламентария.

Шукшина призналась, что и для нее лидер «ДДТ» стал большим разочарованием последних лет. Когда против курса российского правительства высказываются «попса», «поющие трусы» или притворяющиеся «альфа-самцами» - это не так задевает. Актрисе нравились и сама группа, и песни, Шевчук всегда казался ей правильным мужиком. Остается только теряться в догадках, что же произошло с музыкантом в последнее время.

«История с Юрием Шевчуком, пожалуй, является самым большим разочарованием последних лет, а не только периода СВО», - написала актриса в своем Telegram-канале.

Напомним, фронтмен рок-группы публично выступил с критикой спецоперации России в Украине. После этого на него обрушился поистине народный гнев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Шукшина разочаровалась в Юрии Шевчуке после его слов о спецоперации на Украине

Сегодня, 07:19

Актер Никоненко заявил о глупости и продажности сбежавшей в Латвию Хаматовой

19-05-2022, 13:54

Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент

19-05-2022, 13:44

Продюсер Лавров: Галкину заплатили за высказывания против России

19-05-2022, 12:39

Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву

19-05-2022, 10:14

Хирург Плахотин уличил Пугачеву в злоупотреблении пластикой

18-05-2022, 16:54

Жена сына певицы Валерии рассказала о своем многомиллионном бизнесе

17-05-2022, 07:34

Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Пугачевой и Галкина

14-05-2022, 16:39

Музыкальный критик Остудин надеется, что «Вечерний Ургант» останется в эфире

14-05-2022, 13:39

Монеточка осудила артистов, поддерживающих Россию на фоне военной спецоперации

8-05-2022, 23:09

Никита Пресняков опроверг слухи о пожаре в доме Пугачевой и Галкина

8-05-2022, 10:39

Ургант опроверг информацию о концертах в Германии

5-05-2022, 22:44

Шахназаров попросил государство отказаться от покинувших РФ артистов

5-05-2022, 16:19

Симоньян выступила против частных личных препирательств с Филиппом Киркоровым

5-05-2022, 15:29

Алла Пугачева и Галкин выставили на продажу замок в Подмосковье за 10 млн долларов

4-05-2022, 21:34

Представитель РПЦ Легойда обвинил певца Филиппа Киркорова в сознательной провокации верующих

3-05-2022, 11:24

Лазарева заявила о готовности мыть туалеты после отъезда в Испанию

2-05-2022, 13:24

Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел британский актер Иен Маккеллен, сыгравший Гэндальфа

2-05-2022, 11:49

Соседов: Замок у Пугачевой и Галкина не отберут

1-05-2022, 17:04

Покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте замечены в одном из ресторанов Латвии

1-05-2022, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

19-05-2022, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Вчера, 15:07

0

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...

Подробнее
Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

20-05-2022, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее
В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

19-05-2022, 13:49

0

«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием...

Подробнее
Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

20-05-2022, 12:44

0

Курс доллара на Мосбирже сегодня опустился ниже 58 рублей, впервые с 2018 года. Однако для экспертов это вовсе не...

Подробнее
Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

19-05-2022, 15:04

0

Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...

Подробнее
Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

0

Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на...

Подробнее
В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

20-05-2022, 12:09

0

Прошло всего лишь несколько часов с тех пор, как спутники из Космоса, а также многочисленные крымские граждане...

Подробнее