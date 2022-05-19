Шукшина разочаровалась в Юрии Шевчуке после его слов о спецоперации на Украине

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Актриса Мария Шукшина призналась, кто для нее неожиданно стал большим разочарованием.
В своем Telegram-канале 54-летняя Шукшина разместила ссылку на пост бывшего депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Там политик рассуждал о политических взглядах рок-музыканта, лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Позиция исполнителя глубоко разочаровала парламентария.
Шукшина призналась, что и для нее лидер «ДДТ» стал большим разочарованием последних лет. Когда против курса российского правительства высказываются «попса», «поющие трусы» или притворяющиеся «альфа-самцами» - это не так задевает. Актрисе нравились и сама группа, и песни, Шевчук всегда казался ей правильным мужиком. Остается только теряться в догадках, что же произошло с музыкантом в последнее время.
«История с Юрием Шевчуком, пожалуй, является самым большим разочарованием последних лет, а не только периода СВО», - написала актриса в своем Telegram-канале.
Напомним, фронтмен рок-группы публично выступил с критикой спецоперации России в Украине. После этого на него обрушился поистине народный гнев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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