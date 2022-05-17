Актер Никоненко заявил о глупости и продажности сбежавшей в Латвию Хаматовой

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Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как известная в России благотворительница и киноактриса Чулпан Хаматова покинула свою родину и сбежала в свой личный коттедж, который расположен за 20 километров от города Риги. В Латвии артистка пошла работать в местный театр. Заодно Хаматова активно учит латвийский язык, ведь только так за рубежом россияне смогут заработать на жизнь. Об этом сообщает информационный онлайн портал CT News.
Временно оставшись не у дел, Хаматова активно давала интервью, в которых резко критиковала спецоперацию, осуществляемую Российской Федерацией в Украине, и все действия российской стороны. Узнав об этом, на Чулпан ополчилось большинство ее знаменитых коллег из России.
Недавно глава Минкульта Латвийской Республики Наурис Пунтулис объявил, что Латвия больше не будет сотрудничать с РФ в области культуры. Страна разрывает с Россией все соглашения. Прославленный советский киноактер Сергей Никоненко не выдержал.
«Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! У Латвии даже собственной государственности не было! Это Советская власть им государство подарила. У Латвии никогда ничего не было», — резко заявил Сергей Никоненко.
Упомянул он в своей гневной речи, разумеется, и Чулпан Хаматову, которую в Риге приняли тепло. Никоненко позиции благотворительницы не разделяет. Актер осуждает народную артистку за ее якобы хамское поведение в отношении родины, что много лет давала ей возможность работать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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