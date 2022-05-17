Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент

Сегодня, 13:44

0

Image 16+
Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент
Фото из открытых источников

18 мая в Уфе состоялся концерт легендарной группы «ДДТ», на котором ее бессменный фронтмен Юрий Шевчук, обращаясь к залу, рассказал о том, что для него значит слово «родина». 

«Родина, друзья – это не ж*** президента, которую надо мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая, продающая картошку на вокзале. Вот это родина!» – сказал музыкант. 

Это высказывание зрители поддержали овациями и удобрительными ликующими возгласами. 

Комментируя события на Украине, Шевчук также заявил: 

«Наши пацаны там гибнут… Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети…». 

Сорвав аплодисменты, Шевчук вместе с группой исполнил композицию «Любовь», которую написал после поездки в Чечню.

После концерта Юрия Шевчука задержала полиция и на протяжении часа беседовала с ним, а потом на рокера был составлен протокол. Причиной задержания, судя по всему, стало провокационное высказывание музыканта о том, что такое родина. Информации о том, что именно ему вменяют, пока нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Актер Никоненко заявил о глупости и продажности сбежавшей в Латвию Хаматовой

Сегодня, 13:54

Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент

Сегодня, 13:44

Продюсер Лавров: Галкину заплатили за высказывания против России

Сегодня, 12:39

Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву

Сегодня, 10:14

Хирург Плахотин уличил Пугачеву в злоупотреблении пластикой

Вчера, 16:54

Жена сына певицы Валерии рассказала о своем многомиллионном бизнесе

17-05-2022, 07:34

Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Пугачевой и Галкина

14-05-2022, 16:39

Музыкальный критик Остудин надеется, что «Вечерний Ургант» останется в эфире

14-05-2022, 13:39

Монеточка осудила артистов, поддерживающих Россию на фоне военной спецоперации

8-05-2022, 23:09

Никита Пресняков опроверг слухи о пожаре в доме Пугачевой и Галкина

8-05-2022, 10:39

Ургант опроверг информацию о концертах в Германии

5-05-2022, 22:44

Шахназаров попросил государство отказаться от покинувших РФ артистов

5-05-2022, 16:19

Симоньян выступила против частных личных препирательств с Филиппом Киркоровым

5-05-2022, 15:29

Алла Пугачева и Галкин выставили на продажу замок в Подмосковье за 10 млн долларов

4-05-2022, 21:34

Представитель РПЦ Легойда обвинил певца Филиппа Киркорова в сознательной провокации верующих

3-05-2022, 11:24

Лазарева заявила о готовности мыть туалеты после отъезда в Испанию

2-05-2022, 13:24

Вслед за Анджелиной Джоли во Львов прилетел британский актер Иен Маккеллен, сыгравший Гэндальфа

2-05-2022, 11:49

Соседов: Замок у Пугачевой и Галкина не отберут

1-05-2022, 17:04

Покинувшие Россию Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте замечены в одном из ресторанов Латвии

1-05-2022, 09:09

ВЗГЛЯД рассказал, как спецоперация ВС РФ на Украине перекроит российский шоу-бизнес

30-04-2022, 13:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины

17-05-2022, 11:24

0

Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....

Подробнее
Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

Госпитализация военных с «Азова», зачистка в Одессе от диверсантов: главные события на Украине на 17 мая

17-05-2022, 13:34

0

О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...

Подробнее
У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Сегодня, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

Вчера, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее
Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

0

Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...

Подробнее
Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

0

Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

Адмирал Ставридис призывает россиян лечь в землю Финляндии, как их предки в 1939 году

17-05-2022, 15:14

0

Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...

Подробнее
В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

В России существенно подорожали унитазы и другая сантехника

17-05-2022, 11:49

0

С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в...

Подробнее
Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

0

Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе...

Подробнее
Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

17-05-2022, 15:59

0

О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является...

Подробнее