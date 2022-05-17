Музыканта Юрия Шевчука задержали за высказывания о том, что Родина – это не президент

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18 мая в Уфе состоялся концерт легендарной группы «ДДТ», на котором ее бессменный фронтмен Юрий Шевчук, обращаясь к залу, рассказал о том, что для него значит слово «родина».
«Родина, друзья – это не ж*** президента, которую надо мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая, продающая картошку на вокзале. Вот это родина!» – сказал музыкант.
Это высказывание зрители поддержали овациями и удобрительными ликующими возгласами.
Комментируя события на Украине, Шевчук также заявил:
«Наши пацаны там гибнут… Гибнет молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети…».
Сорвав аплодисменты, Шевчук вместе с группой исполнил композицию «Любовь», которую написал после поездки в Чечню.
После концерта Юрия Шевчука задержала полиция и на протяжении часа беседовала с ним, а потом на рокера был составлен протокол. Причиной задержания, судя по всему, стало провокационное высказывание музыканта о том, что такое родина. Информации о том, что именно ему вменяют, пока нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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