Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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Представители стран Запада заплатили Максиму Галкину за его критику о спецоперации России на Украине. Такое предположение высказал музыкальный продюсер Сергей Лавров. Он также заявил о том, что Запад и так «тратит миллиарды» на антироссийскую позицию. Правда, продюсер не уточнил, откуда у него подобная информация.
Судя по заявлению Лаврова, травля юмориста и его семейства не прекращается, а только набирает новые обороты. Напомним, что Максим Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми покинули Россию в конце февраля и, вероятно, звездная чета собирается обосноваться в Израиле. Пока они арендуют дом, но, по слухам, в будущем планируют купить собственное жилье.
Галкин открыто поддержал Украину, о чем заявил неоднократно. Сейчас пародист готовится к июньским гастролям по Израилю. На его концертах ожидается аншлаг: все билеты раскупили, не осталось мест даже на дополнительные выступления. Что касается супруги Галкина, то недавно Алла Борисовна в интервью израильским журналистам заявила о том, что планирует вернуться на родину ради того, чтобы близняшки Лиза и Гарри получили возможность пойти в школу. Галкин при этом никаких заявлений не делал, решив отмолчаться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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