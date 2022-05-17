Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву

Муж телеведущей Ольги Скабеевой, журналист Евгений Попов затронул тему возможного возвращения Аллы Пугачевой на родину. Повод для этого дала сама Примадонна, которая некоторое время назад в интервью заявила о том, что планирует приезд в Россию и это случится ближе к началу нового учебного года. Иными словами, певица вернется на родину ради своих детей, которым необходимо идти в школу.

Комментируя эти слова, Евгений Попов высказал мнение о том, что хорошо было бы, если бы Примадонна вернулась в Россию без мужа, так как она - достояние страны, а Галкин пусть иврит учит, чтобы жить и работать в Израиле.

«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!».

Почему Попов отдал предпочтение Алле Борисовне и резко высказался в адрес Галкина, неизвестно. Вероятно, он обратил внимание на тот факт, что политические взгляды супругов в период эмиграции различаются. Если Галкин регулярно делает громкие заявления, то его жена предпочитает не дискуссировать на тему спецоперации на Украине.

Выходит, что Попов намекнул на то, что Пугачевой стоит развестись с Галкиным. Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин арендуют жилье в Израиле за 1 миллион рублей в месяц. Ходили слухи, что звездная пара планирует приобрести там недвижимость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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