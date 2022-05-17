Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву

Сегодня, 10:14

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Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву
Фото из открытых источников

Муж телеведущей Ольги Скабеевой, журналист Евгений Попов затронул тему возможного возвращения Аллы Пугачевой на родину. Повод для этого дала сама Примадонна, которая некоторое время назад в интервью заявила о том, что планирует приезд в Россию и это случится ближе к началу нового учебного года. Иными словами, певица вернется на родину ради своих детей, которым необходимо идти в школу. 

Комментируя эти слова, Евгений Попов высказал мнение о том, что хорошо было бы, если бы Примадонна вернулась в Россию без мужа, так как она - достояние страны, а Галкин пусть иврит учит, чтобы жить и работать в Израиле. 

«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!». 

Почему Попов отдал предпочтение Алле Борисовне и резко высказался в адрес Галкина, неизвестно. Вероятно, он обратил внимание на тот факт, что политические взгляды супругов в период эмиграции различаются. Если Галкин регулярно делает громкие заявления, то его жена предпочитает не дискуссировать на тему спецоперации на Украине.

Выходит, что Попов намекнул на то, что Пугачевой стоит развестись с Галкиным. Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин арендуют жилье в Израиле за 1 миллион рублей в месяц. Ходили слухи, что звездная пара планирует приобрести там недвижимость.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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