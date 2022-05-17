Телеведущий Попов призвал Галкина учить иврит и вернуть России Пугачеву

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
Муж телеведущей Ольги Скабеевой, журналист Евгений Попов затронул тему возможного возвращения Аллы Пугачевой на родину. Повод для этого дала сама Примадонна, которая некоторое время назад в интервью заявила о том, что планирует приезд в Россию и это случится ближе к началу нового учебного года. Иными словами, певица вернется на родину ради своих детей, которым необходимо идти в школу.
Комментируя эти слова, Евгений Попов высказал мнение о том, что хорошо было бы, если бы Примадонна вернулась в Россию без мужа, так как она - достояние страны, а Галкин пусть иврит учит, чтобы жить и работать в Израиле.
«Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!».
Почему Попов отдал предпочтение Алле Борисовне и резко высказался в адрес Галкина, неизвестно. Вероятно, он обратил внимание на тот факт, что политические взгляды супругов в период эмиграции различаются. Если Галкин регулярно делает громкие заявления, то его жена предпочитает не дискуссировать на тему спецоперации на Украине.
Выходит, что Попов намекнул на то, что Пугачевой стоит развестись с Галкиным. Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин арендуют жилье в Израиле за 1 миллион рублей в месяц. Ходили слухи, что звездная пара планирует приобрести там недвижимость.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...Подробнее
С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в...Подробнее
Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе...Подробнее
О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является...Подробнее
Комментировать