Хирург Плахотин уличил Пугачеву в злоупотреблении пластикой

Сегодня, 16:54

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Хирург Плахотин уличил Пугачеву в злоупотреблении пластикой
Фото из открытых источников

Вряд ли на лице примадонны российской эстрады осталось хоть одно нетронутое место. Об этом рассказал пластический хирург Владимир Плахотин, раскрывая секреты красоты Аллы Пугачевой. По его словам, преображения Аллы Борисовны являются результатом огромного количества проведенных операций. Врач считает, что легендарная певица омолодилась с помощью усилий профессионалов в области пластической хирургии и специалистов бьюти-индустрии. Она делала подтяжку подбородка, скул и шеи, рассказал врач. Кроме того, знаменитость прибегала к блефаропластике верхних и нижних век. По овалу лица видно, что над ним трудились высококлассные специалисты, обращает внимание Плахотин. Певица сбросила вес, избавившись от жировых отложение в области живота, отметил хирург. 

«Шикарно выглядит, потому что подмазана и подгелена. Дай Бог ей оставаться здоровой и красивой», - сказал Плахотин.

Ранее сообщалось, что Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Под этим брендом будут выпускаться косметика, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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