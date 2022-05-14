Жена сына певицы Валерии рассказала о своем многомиллионном бизнесе

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Певица Валерия очень довольна невесткой, которую выбрал себе в жены ее младший сын Арсений. Наряду с красивой внешностью Лиана Шульгина обладает жилкой настоящей бизнесвумен.
Шульгина уверена, что ее супруг, с которым они познакомились, когда она была студенткой, разглядел в ней не только отличные внешние данные, но и талант предпринимателя.
«Многие думают, что успешные и сильные мужчины выбирают себе девушку только по внешнему виду, но это не так», — призналась Лиана.
24-летняя девушка заявила, что в прошлом начала модный бизнес, который приносил ей немалые доходы. Причем, поднимала она его с нуля и добилась тяжким трудом оборота в десятки миллионов рублей в год.
«До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год. Я строила его с 0. Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума и инстаграмный ремонт», - рассказала девушка.
Талантливая Лиана Волкова была не только директором своего предприятия, она выполняла массу работы: «была одновременно основателем, продавцом-консультантом, мерчендайзером, дизайнером одежды и даже интерьера».
Помощь в виде стартового капитала, которую оказали Лиане ее родители, оказалась очень нужной и своевременной. Постепенно бизнесвумен добилась самоокупаемости своего детища и хорошей прибыли от него.
После того, как девушка вышла замуж за сына известной певицы, она переехала в Москву вместе со своим бизнесом. Вскоре у пары родилась дочь Селин. Девушка счастлива в браке и находит время для всего, в том числе и для прибыльного бизнеса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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