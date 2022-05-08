Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка Пугачевой и Галкина

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Никита Пресняков, внук примадонны Аллы Пугачевой, опроверг гуляющие в Сети слухи о том, что примадонна переехала в Латвию. Музыкант также назвал информацию о том, что замок Пугачевой и Галкина на территории деревни Грязь продан, ложью. По словам Преснякова, в Латвию звездное семейство переезжать не планирует. Молодой человек рекомендовал гражданам не верить тому, что демонстрируют сомнительные каналы.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию с начала спецоперации на территории Украины. Сейчас они вместе с детьми проживают в Израиле. Юморист дает концерты в рамках гастролей, а близнецы Лиза и Гарри обучаются вдали от своей школы.
Сама Алла Борисовна давно не выходит на связь с поклонниками. Ранее легенда советской и российской эстрады уверяла, что планирует вернуться на родину, но когда именно это произойдет, неизвестно.
Некоторые время назад Пресняков прокомментировал слухи о произошедшем пожаре в элитной недвижимости Пугачевой и Галкина. Ранее поговаривали о том, что Никита Пресняков вместе с певцом Никитой Малининым и дочерью Дмитрия Маликова устроил в замке вечеринку, которая закончилась пожаром. Внук Пугачевой заявил, что информация о пожаре не является достоверной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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