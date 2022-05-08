Музыкальный критик Остудин надеется, что «Вечерний Ургант» останется в эфире

Сегодня, 13:39

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Музыкальный критик Остудин надеется, что «Вечерний Ургант» останется в эфире
Фото из открытых источников

Популярное в Российской Федерации шоу «Вечерний Ургант» скоро не появится на телеэкранах страны в эфире Первого канала. С высокой степенью вероятности, передача не выйдет до окончания СВО РФ на Украине. 

Шоу «Вечерний Ургант» зрители не видели с февраля 2022-го. Телеведущий Иван Ургант молчит. В телецентре «Останкино», где снималось телешоу, уже снимают декорации этой передачи. «Московский Комсомолец» выяснил все подробности этого случая. 

Прежде Первый канал сообщил, что информация о закрытии шоу «Вечерний Ургант» – ложная. Критик Алексей Остудин, общаясь с журналистом МК, сообщил свои мысли об этом. Шоу снимается в весьма сложном формате. От его ведущего необходимо максимум импровизации. Из-за этого весь телепроект является уникальным. 

«Вечернее шоу Ивана Урганта очень многогранно. Ведущий должен неустанно импровизировать. Он должен на высоком уровне иметь иронию и чувство юмора. В США каждая подобная программа обладает своим очень ярким ведущим. Шоу «Вечерний Ургант» 10 лет выходило в эфир. Это огромное достижение телеведущего. Рейтинги не были слишком высокими, но это был уникальный проект», – считает критик. 

Остудин говорит, что эту передачу создавал не один Иван Ургант. У истоков стояли многие творческие личности Российской Федерации. Их всех Алексей знал лично. 

«У каждого из них был свой участок, личное направление, каждый занимался своим делом: кто-то музыкой, кто-то гостями. Топовые звезды экрана и моды, как мы помним, приходили на проект», – акцентировал внимание критик Алексей Остудин. 

На вопрос о закрытии телепроекта «Вечерний Ургант» Остудин не дал однозначного ответа. Однако, критик надеется на благоприятный исход событий, так как считает, что это будет огромная потеря для Первого канала. 

«Сложно сказать, но я очень надеюсь, что нет. Что, там ещё смотреть, на Первом канале? Очередное политическое шоу? Если программу закроют, то это будет очень большая потеря не только для Первого канала, но и для всего российского телевидения», – подытожил разговор Остудин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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