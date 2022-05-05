Монеточка осудила артистов, поддерживающих Россию на фоне военной спецоперации

Вчера, 23:09

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Монеточка осудила артистов, поддерживающих Россию на фоне военной спецоперации
Певица Монеточка

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) стала участницей шоу «А, поговорить?» на Youtube, где рассказала об отношении к своим коллегам, которые выступили с поддержкой России на фоне «военной операции» в Украине.

По словам артистки, она не может представить для себя причины, которыми артисты объясняют свою поддержку происходящим событиям. При этом, она отметила, что  артистам будет трудно смотреть в глаза людям и своим детям, когда все вернется на круги своя.

«Не могу даже представить себе такой причины. Как можно поддерживать? Всем этим артистам будет трудно потом смотреть в глаза людям, смотреть в глаза своим детям, как они это буду делать, когда все возвратиться на «круги своя»,  – говорит певица.

Елизавета и раньше говорила о том, что очень хочет, чтобы в России кто-нибудь пришел на президентский пост вместо Владимира Путина. В частности, подобное мнение она озвучила во время интервью Юрию Дудю. 

На встречный вопрос о том, почему Монеточка так хочет другого президента, певица объяснила, что ей просто надоело однообразие, как при Путине – она уже видела и теперь ей просто хочется посмотреть, как будет «по-другому».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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