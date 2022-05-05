Никита Пресняков опроверг слухи о пожаре в доме Пугачевой и Галкина

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Старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг слухи о том, что в доме его бабушки произошел пожар.
Ранее в Сети начало распространяться видео, автор которого обвинял Никиту Преснякова в том, что он в компании с другими звездными наследниками устроил пожар в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина в поселке Грязь. Вместе с ним якобы были тогда Никита Малинин и Стефания Маликова.
Никита Пресняков якобы остался присматривать за роскошным особняком своей именитой бабушки после того, как они покинули Россию в конце февраля.
Блогер утверждал, что сгорели три этажа замка и погибли двое жителей поселка, которые находились поблизости в момент возгорания. По словам автора видео, против звездных наследников возбудили уголовное дело. Никиту Преснякова и Никиту Малинина взяли под стражу, а Стефанию Маликову выпустили под залог.
«Этот автор обвинил меня, что я с Никитой Малининым (видел парня один раз на ток-шоу) и Стефанией Маликовой (никогда вживую ее не видел) тусили в замке у сами знаете кого и устроили пожар, пострадали люди. Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами», — рассказал Никита Пресняков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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