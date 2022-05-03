Ургант опроверг информацию о концертах в Германии

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Последнее время ходили слухи об эмиграции Ивана Урганта в Израиль, сопровождаемой продажей недвижимости в России и потерей теплого рабочего места на Первой кнопке. А от самого шоумена ничего не было слышно. Однако недавно Ургант, вовсю используя свое чувство юмора, обратился к подписчикам своего Телеграм-канала. Об этом сообщает Комсомольская правда.
Затронул юморист в своем обращении также и тему гастролей в Германии, где должны были состояться программы шоу «Вечерний Ургант Live». Оказалось, что поездка была запланирована задолго до затронувшей Россию и Украину последних событий. Сейчас же никто никуда не едет.
«Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Тут какие-то непроверенные данные, информация не соответствует действительности», - развенчал Ургант слухи о концертах в Германии.
По словам шоумена, слухов о нем в Сети так много, что, уделяя внимание каждому, пришлось бы забыть о семье.
«К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то Телеграм-каналах», - пожаловался артист и высказал уверенность, что «вдумчивые и внимательные» не верят в эти глупости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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