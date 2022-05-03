Шахназаров попросил государство отказаться от покинувших РФ артистов

Сегодня, 16:19

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Шахназаров попросил государство отказаться от покинувших РФ артистов
Фото из открытых источников

Известный российский писатель и журналист Михаил Шахназаров в очередной раз подверг осуждению отечественных знаменитостей, которые в трудный для родины час оставили Российскую Федерацию после того, как началась специальная военная операция на территории Украины. Такую информацию сообщило онлайн-издание «Телепрограмма». 

По глубокому убеждению публициста, российское государство просто обязано предпринять целый комплекс мероприятий, которые касаются артистов и всех лиц, уехавших за границу. 

«Из достоверных источников я точно знаю, какие разговоры ведут там эти люди. Ориентировочно 90% из них рассказывают о том, что как только это все закончится, они вернутся обратно. Далее они все будут заниматься тем же, чем занимались ранее. Если российские власти это допустят, то это будет серьезным поражением», — уверен Шахназаров. 

При этом перечислять конкретные меры, которые государственные инстанции должны, по его мнению, предпринять в отношении звезд, писатель не стал. 

Ранее пресса сообщала, что эмигрировавший в Израиль Андрей Макаревич обвинил российские СМИ во вранье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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