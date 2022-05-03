Шахназаров попросил государство отказаться от покинувших РФ артистов

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Известный российский писатель и журналист Михаил Шахназаров в очередной раз подверг осуждению отечественных знаменитостей, которые в трудный для родины час оставили Российскую Федерацию после того, как началась специальная военная операция на территории Украины. Такую информацию сообщило онлайн-издание «Телепрограмма».
По глубокому убеждению публициста, российское государство просто обязано предпринять целый комплекс мероприятий, которые касаются артистов и всех лиц, уехавших за границу.
«Из достоверных источников я точно знаю, какие разговоры ведут там эти люди. Ориентировочно 90% из них рассказывают о том, что как только это все закончится, они вернутся обратно. Далее они все будут заниматься тем же, чем занимались ранее. Если российские власти это допустят, то это будет серьезным поражением», — уверен Шахназаров.
При этом перечислять конкретные меры, которые государственные инстанции должны, по его мнению, предпринять в отношении звезд, писатель не стал.
Ранее пресса сообщала, что эмигрировавший в Израиль Андрей Макаревич обвинил российские СМИ во вранье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...Подробнее
Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...Подробнее
В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...Подробнее
Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...Подробнее
Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...Подробнее
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...Подробнее
Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...Подробнее
«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...Подробнее
Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...Подробнее
Комментировать