Симоньян выступила против частных личных препирательств с Филиппом Киркоровым

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Главный редактор российских изданий «Раша Тудэй» и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян приняла решение никак не отвечать на критические высказывания в свой адрес. Они на днях прозвучали от певца, продюсера, шоумена, композитора Филиппа Киркорова. Об этом сегодня, в пятницу, 5 мая 2022 года, сообщило информационное онлайн-издание Popcake.
Необходимо напомнить о том, что раньше российский певец заступился за артистов Максима Галкина и Аллу Пугачёву. Этих знаменитостей журналистка Симоньян обвинила в лицемерии в отношении своих зрителей и своего государства. Поп-король сравнил главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT с «местечковым постовым». Никакой реакции на слова Киркорова от Симоньян аудитория не увидела.
Тогда вопрос об отсутствии ответа Маргарите задали в Telegram. Симоньян пояснила: она на такие провокации не собирается отвечать, так как остро реагирует лишь на тех, кто оскорбляет Российскую Федерацию и отечественную армию, а Киркоров в таком замечен не был. Маргарита подчеркнула: частные личные препирательства — не её тема.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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