Алла Пугачева и Галкин выставили на продажу замок в Подмосковье за 10 млн долларов

Недавно стало известно, что подмосковное имение звездной четы Алла Пугачева-Максим Галкин в деревне Грязь выставлен на продажу. Это не удивительно, если учесть, что супруги с детьми уже два месяца живут в Израиле в Кесарии и вряд ли собираются возвращаться в Россию. Об этом сообщает woman.ru.

За шестиэтажный загородный замок просят десять млн долларов или более 700 млн рублей. По словам информированных источников, звездная пара уже подыскивает для себя новое жилье в Израиле, тем более, что вырученных за замок денег хватит здесь на неплохую виллу на берегу моря. Отмечается, что Алла Борисовна, привыкшая к роскоши и комфорту, еще с 2015 года приметила в Кесарии трехэтажный особняк с огромным количеством спален и бассейном. Знаменитостям проживание в ней обходится более миллиона рублей в месяц.

По оценке обозревателей изданий, средняя цена на недвижимость с видом на море в тихой, но отнюдь не провинциальной Кесарии составляет 150 млн рублей. Дороже обойдется особняк с шестью комнатами, бассейном и садом - в 400 млн рублей. Но даже эти варианты дешевле деревенского замка звездных супругов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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