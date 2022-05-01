Представитель РПЦ Легойда обвинил певца Филиппа Киркорова в сознательной провокации верующих

Сегодня, 11:24

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Представитель РПЦ Легойда обвинил певца Филиппа Киркорова в сознательной провокации верующих
Фото из открытых источников

Недавно Киркоров выступил с защитой Максима Галкина и Аллы Пугачевой после оскорбительных слов редактора RT Маргариты Симоньян по отношению к звездной семье. В видеообращении Киркоров подчеркнул, что в нынешнее время необходимо сохранять внутреннее единство.

Легойда в свою очередь обратил внимание на несоответствие этих слов и содержимого выступления юбиляра.

Артиста заподозрили в попытке оскорбить чувства верующих. Церковный и общественный деятель Владимир Легойда высказался по поводу недавнего концерта Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце. 55-летнего исполнителя заподозрили в попытке оскорбить чувства верующих.

В личном Telegram-канале представитель РПЦ раскритиковал выступление артиста, исполнившего песню «Мария Магдалена». Во время номера Киркорова на сцене появился светящийся крест, который стал «сценой» для звезды.

По словам общественного деятеля, Киркоров мог выбрать такой номер из-за «искреннего непонимания простых вещей вкупе с безвкусицей», или с целью «сознательной провокации». Не все поклонники поддержали действия артиста.

«Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег?» – предположил Легойда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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