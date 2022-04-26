Данилко возмущен высказываниями супруга Королевой Тарзана о спецоперации на Украине

Сегодня, 16:49

0

Image 16+
Данилко возмущен высказываниями супруга Королевой Тарзана о спецоперации на Украине
Фото из открытых источников

Андрей Данилко, широко известный публике, как Верка Сердючка, ужаснулся тем, что рассказывает Сергей Глушко, и какова политическая позиция стриптизёра и шоумена. Певец и музыкант Андрей Данилко глубоко уверен в том, что мужа певицы Наташи Королевой зомбировали. Об этом сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, сообщало онлайн-издание StarHit.ru. 

Как недавно выяснилось, актёр и стриптизёр Сергей Глушко активно поддерживает спецоперацию, которую Российская Федерация осуществляет на территории Украины. Он пишет в последнее время множество соответствующих публикаций в своем собственном микроблоге и переписывается со своими подписчиками. Супруг артистки Наташи Королевой на все лады восхищается  военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации. Одновременно Глушко очень рад массовому отъезду звезд из страны. 

Андрей Данилко, когда стало известно о политической позиции стриптизера, пришел в ужас и сильно удивился. Исполнитель песен, клипов, хитов, шоумен и композитор не может понять, как может человек иметь такую точку зрения, если его супруга родилась в Украине. При этом артист отказался осуждать танцовщика. Андрей Данилко убежден, что Сергея Глушко зомбировали. 

Тем временем сама Наташа Королева до сих пор не высказалась на данную тему, хотя с момента начала спецоперации прошло уже больше двух месяцев. В свою очередь мать звезды Людмила Порывай активно поддерживает свою родину, о чем регулярно пишет в микроблоге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

После отравления вокалистку группы «Воровайки» ввели в кому

Сегодня, 17:44

Жена Николаева возмущена словами Симоньян в адрес Максима Галкина

Сегодня, 17:24

Ольга Будина обрадовалась эмиграции Инстасамки и отмене ее концертов в РФ

Сегодня, 17:24

Данилко возмущен высказываниями супруга Королевой Тарзана о спецоперации на Украине

Сегодня, 16:49

Шолохов прокомментировал обвинения Симоньян в адрес Максима Галкина

Сегодня, 15:19

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в шоу на Первом канале

Сегодня, 13:49

Возле подмосковного замка Галкина и Пугачевой написали символ Z

Вчера, 16:54

Николаев вступился за Пугачеву и Галкина

Вчера, 15:44

Лещенко назвал Пугачеву разносторонней личностью

Вчера, 14:09

Иеромонах Фотий назвал основных звезд-предателей РФ на фоне спецоперации

26-04-2022, 14:09

Макаревич заявил, что из-за начала спецоперации на Украине из РФ уехали лучшие артисты

25-04-2022, 20:29

Андрей Макаревич заявил, что не обязан объяснять свой отъезд из России

25-04-2022, 17:49

Против Галкина готовят уголовное дело за распространение ложных данных о ВС РФ

25-04-2022, 16:44

Российские пользователи соцсетей обрушились на критикующего спецоперацию Галкина

25-04-2022, 16:14

Эмигрировавший в Израиль Макаревич отказался обращаться к россиянам

25-04-2022, 16:09

Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни

25-04-2022, 08:14

Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге в поддержку Украины

23-04-2022, 20:09

Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

23-04-2022, 15:24

Максим Галкин не признает себя предателем из-за отъезда в Израиль

23-04-2022, 15:24

Промоутер оценил шансы Софии Ротару выступать с концертами в России

23-04-2022, 13:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

В Белгородской области прощаются с погибшим на спецоперации военнослужащим

27-04-2022, 12:39

0

В Белгородской области проводили в последний путь военнослужащих, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории...

Подробнее
Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

Жителей Екатеринбурга разделил спор о Z-баннере на вузе: «Отчислить их!» vs «Молодцы, девчонки».

27-04-2022, 09:04

0

На фасаде УрГАХУ недавно появился Z-баннер. Ректор учебного заведения объяснил это собственным патриотическим порывом....

Подробнее
Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

Вчера, 09:03

0

Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым,...

Подробнее
Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

Sohu: Россия может использовать козырь в противостоянии с США

27-04-2022, 19:54

0

В китайском издании Sohu появилась публикация, авторы которой рассказали о козыре России в борьбе с США. По их мнению,...

Подробнее
ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

ВСУ сбили из ПЗРК Martlet крылатую ракету

27-04-2022, 09:49

0

Военнослужащие Украины осуществили успешное обнаружение и последующую ликвидацию крылатой ракеты посредством...

Подробнее
Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

Накануне в Красносельском районе Петербурга задержали дебошира, напавшего на пассажирку маршрутки

27-04-2022, 19:19

0

В Красном Селе правоохранители задержали нарушителя общественного спокойствия, переругавшегося с пассажирами маршрутки...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

27-04-2022, 12:23

0

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном...

Подробнее
На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

На Украине погиб 19-летний танкист из Екатеринбурга Егор Старицын

27-04-2022, 15:34

0

7 апреля при проведении спецоперации в Украине погиб 19-летний военнослужащий Егор Старицын, уроженец Екатеринбурга....

Подробнее
Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

Петербургские бизнесмены запросили льготные кредиты на сумму 890 миллионов рублей

27-04-2022, 19:14

0

Согласно сведениям, озвученным пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, городские предприятия запросили в качестве...

Подробнее
РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

РВ: взрывы, работа ПВО и загоревшийся склад боеприпасов – неспокойная ночь в регионах РФ

27-04-2022, 10:29

0

Сегодняшней ночью, с 26 на 27 апреля 2022 года, и утром, в ряде регионов РФ, приграничных с Украиной, было неспокойно....

Подробнее