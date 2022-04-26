Данилко возмущен высказываниями супруга Королевой Тарзана о спецоперации на Украине

Андрей Данилко, широко известный публике, как Верка Сердючка, ужаснулся тем, что рассказывает Сергей Глушко, и какова политическая позиция стриптизёра и шоумена. Певец и музыкант Андрей Данилко глубоко уверен в том, что мужа певицы Наташи Королевой зомбировали. Об этом сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, сообщало онлайн-издание StarHit.ru.

Как недавно выяснилось, актёр и стриптизёр Сергей Глушко активно поддерживает спецоперацию, которую Российская Федерация осуществляет на территории Украины. Он пишет в последнее время множество соответствующих публикаций в своем собственном микроблоге и переписывается со своими подписчиками. Супруг артистки Наташи Королевой на все лады восхищается военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации. Одновременно Глушко очень рад массовому отъезду звезд из страны.

Андрей Данилко, когда стало известно о политической позиции стриптизера, пришел в ужас и сильно удивился. Исполнитель песен, клипов, хитов, шоумен и композитор не может понять, как может человек иметь такую точку зрения, если его супруга родилась в Украине. При этом артист отказался осуждать танцовщика. Андрей Данилко убежден, что Сергея Глушко зомбировали.

Тем временем сама Наташа Королева до сих пор не высказалась на данную тему, хотя с момента начала спецоперации прошло уже больше двух месяцев. В свою очередь мать звезды Людмила Порывай активно поддерживает свою родину, о чем регулярно пишет в микроблоге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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