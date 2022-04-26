Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в шоу на Первом канале

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Приуроченная к 9 мая программа «Сегодня вечером» выйдет уже с новым ведущим. Как сообщили в издании КП, заменой для Максима Галкина, уехавшего с семьей в Израиль, станет Народный артист России, всемирно известный артист балета Николай Цискаридзе. Кстати, Галкин и Цискаридзе в обычной жизни уже много лет дружат. Ожидания многих, что съемки программы пройдут с Юлией Меньшовой в «главной роли», не оправдались.
Издание, сославшись на собственный источник из артистов массовки, отметило, что зрители, посмотревшие праздничный выпуск «Сегодня вечером», уже отснятый 28 апреля, точно останутся довольными. Ведь Цискаридзе имеет не только хорошее образование, он с легкостью находит общий язык как со звездными гостями, так и со зрителями, к тому же он - отличный импровизатор. Останется ли артист и дальше в роли ведущего программы - неизвестно: «посмотрят, как впишется в формат».
Кстати, принять участие в массовке приглашались кандидаты в возрасте от 18 до 55 лет в однотонной, но яркой и праздничной одежде с закрытыми плечами и коленями.
Напомним, изначально программу на Первом канале вел Андрей Малахов. Позже его сменили Максим Галкин с Юлией Меньшовой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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