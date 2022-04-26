Возле подмосковного замка Галкина и Пугачевой написали символ Z

Артист, шоумен и телеведущий Максим Галкин вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми улетели из России и сейчас проживают в Израиле. В собственности телевизионного ведущего на территории Подмосковья остался огромный замок в деревне Грязь. Журналисты и репортёры периодически наведываются в этот уголок для сбора информации о звёздном семействе.

Как сообщают репортёры информационного онлайн-издания NEWS.ru, возле территории усадьбы на одном из деревьев рядом с особняком Галкина в эти дни появилась буква Z. Её кто-то нарисовал на стволе дерева белой краской. Как рассказали журналистам местные жители, символ специальной операции Российской Федерации на территории Украины появился недавно.

«В прежние времена на этом самом дереве развевалось лишь много красных ленточек. Я как-то гуляла с собакой и увидела незнакомого молодого человека (он не из нашей деревни), который как раз обвешивал дерево лентами. Он объяснил, что красные ленты — память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны. В этих местах действительно шли кровопролитные бои в 1941-1943 гг.», — рассказала соседка Пугачевой и Галкина Анна Николаевна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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