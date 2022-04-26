Лещенко назвал Пугачеву разносторонней личностью

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Лев Лещенко рассказал о первых встречах с Аллой Пугачевой.
«Аллу я впервые услышал на конкурсе. А потом году в 72-м или 73-м Слава Добрынин написал песню «Я вас люблю» и сказал: «Хочу, чтобы ты именно с Пугачевой ее записал», - сообщил певец.
Лещенко также упомянул, что в 1975 году начинающая певица с песней «Арлекино» поехала на конкурс «Золотой Орфей», который выиграла. А сам он там уже был почетным гостем и давал сольный концерт. По словам Льва Валериановича, Примадонна российской эстрады не повторяет себя ни в жизни, ни в творчестве, так как она - личность разносторонняя.
При этом в жизни певица спокойная, тихая, закрытая — интроверт, отметил Лещенко. А вот на сцене, на публике душа у Аллы Борисовны нараспашку. 80-летний певец подчеркнул, что Примадонна - потрясающая актриса, умная и мудрая женщина. Лев Валерианович считает, что с возрастом она стала очень глубокомысленной.
Он также упоминает, что у легендарной певицы всегда было большое количество злопыхателей, она часто попадала в громкие скандалы, однако достойно отвечала своим критикам и выходила из разных неприятных историй победительницей, пишет starhit.ru.Лев Лещенко и Алла Пугачева общаются уже на протяжении пятидесяти лет. Сам же певец старался не ввязываться в подобные перепалки.
«Обо мне никаких слухов не ходило, потому что я сам никогда их не распространял ? мне это претит», ? объяснил музыкант.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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