Макаревич заявил, что из-за начала спецоперации на Украине из РФ уехали лучшие артисты

Сегодня, 20:29

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Макаревич заявил, что из-за начала спецоперации на Украине из РФ уехали лучшие артисты
Фото из открытых источников

В своём интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак» бессменный руководитель музыкального коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич высказал своё личное мнение об артистах, которые покинули Российскую Федерацию сразу же после того, как в стране началась специальная операция на территории Украины. Об этом сообщило радио Комсомольская правда. 

Как утверждает певец, музыкант, композитор, аранжировщик, российское государство покинули большие таланты и лучшие знаменитости. Музыкант отметил, что каждая страна, в первую очередь, высоко ценится своим культурным потенциалом. 

«В настоящий период времени, на моё глубокое убеждение, из страны уехали просто лучшие артисты. Очень хорошие музыканты. Не все, безусловно. Но если считать, что они были в российском государстве, а теперь их элементарно в нём нет, это была бы колоссальная потеря», — заявил Макаревич. 

Ранее в СМИ писали о том, что Макаревич назвал отмену русской культуры в Европе реакцией на спецоперацию в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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